Обвиняемый в убийстве Немцова принимал участие в штурме Дома печати в Грозном

Об этом сообщает "Росбалт", ссылаясь на собственные источники.

Со слов Дадаева стало известно, что он первым ворвался в школу и сразу рядом раздался взрыв — один из боевиков бросил гранату. Волной Заура подняло в воздух и ударило об стену. Он получил контузию, но смог продолжить бой.

Кроме того, источник сообщил, что пока врачи не вынесли свое решение, но, скорее всего, Дадаев будет признан вменяемым.

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Примечательно, что, согласно последним показаниям свидетелей, Дадаев принимал участие в спецоперации в Доме печати и школе, уже готовясь к нападению на Немцова.

Один из свидетелей заявил, что еще в октябре 2014 года обвиняемый купил в Москве автомобиль ЗАЗ, который использовался во время убийства политика.

Ранее стало известно, что предполагаемый убийца Бориса Немцова Заур Дадаев в момент покушения был не отставным, как считалось ранее, а действующим офицером полка внутренних войск "Северный".