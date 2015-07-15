В Испании подняли брачный возраст

Это произошло после вступления в силу "Закона о добровольной юрисдикции", передает Русская служба Би-би-си.

До сих пор 14-летние испанские подростки могли сочетаться браком с разрешения судьи, который принимал решение об их самостоятельности. Такое право давал судьям Гражданский кодекс Испании.

Читайте такжеВ Чечне скандальный брак несовершеннолетней с начальником полиции регистрировала радиоведущая – СМИ

Эта практика стала весьма редкой в последнее время. За минувший год зарегистрировано всего пять таких браков.

Всего же с 1975 года в брак в Испании вступили 28 тыс. 690 лиц моложе 16 лет.

Новый закон призван предотвращать насильственные браки и сексуальную эксплуатацию подростков.

Возраст вступления в брак в Испании был самым низким во всем Евросоюзе.