Российский депутат предложил запретить гражданам РФ поездки на зарубежные курорты

Он утверждает, что заграничный отдых стал в последние годы значительно опаснее, а из-за разницы в климатических условиях граждане РФ подрывают свое здоровье, передает "Российская газета".

При этом в своем письме-обращении депутат перечислил, по его мнению, главные опасности для россиян: аварии на дорогах, нарушение правил безопасности работниками отелей, криминальные посягательства со стороны местных жителей, отравление продуктами и алкоголем.

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В качестве альтернативы Марченко предложил отдых в Золотом кольце России, путешествия на Алтай, Байкал, Черноморское побережье и Каспийское море.

Депутат допускает, что законодательно въезд в Египет, Турцию и Таиланд все-таки не запретят. Но в таком случае Марченко предлагает ограничить количество чартерных рейсов в эти страны, ввести с ними визовый режим и повысить стоимость страховки.

Кроме того, парламентарий считает, что Ростуризму, Минздраву и другим государственным структурам необходимо постоянно проводить просветительскую работу, рассказывая россиянам про все опасности заграничного отдыха.