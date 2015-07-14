Евросоюз продлил приостановку действия санкций против Ирана

Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС, передает "ЕвроПравда". Как отмечается, действие санкций приостановлено согласно договоренности, достигнутой 14 июля 2015 года в Вене по иранскому ядерному вопросу.

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"Это позволит ЕС принять необходимые меры и подготовиться к реализации нового совместного комплексного плана действий", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее ЕС продлил приостановку действия санкций против Ирана до 10 июля.

Как известно шесть стран-посредников (США, Германия, Великобритания, Франция, Китай и Россия) достигли соглашения с Ираном относительно ограничения ядерной программы страны в обмен на смягчение санкций.