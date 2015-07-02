Правительство Дании вдвое сократит денежную помощь беженцам

Новое правительство Дании заявляет о сокращении вдвое денежной помощи для беженцев в попытке сократить количество беженцев в этой стране.

Об этом сообщает ЕвроПравда со ссылкой на The Guardian.

"Мы надеемся, что в результате количество беженцев в Дании сократится", - подчеркнул премьер по делам интеграции Ингер Стойберг.

Размеры выплат будут сокращены в сентябре: вместо почти 10850 крон в месяц беженцы будут получать 5945 крон. Родители-одиночки из стран за пределами Евросоюза будут получать 11888 вместо нынешних 14426, а семейные пары с детьми – 16638 крон вместо 28832 крон.

Беженцы, которые продемонстрируют достаточное знание датского языка для трудоустройства или получения образования, получат ежемесячный бонус в размере 1,5 тысячи крон.

"Мы не хотим больше поощрять приезжих, а хотим, чтобы они интегрировались в общество", - подчеркнул Стойберг.

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Кроме того, новые правила, которые 3 июля должен утвердить парламент, коснутся безработных датчан, которые проживают в стране в течении последних 7 лет.