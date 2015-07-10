Россия возобновляет производство стратегических бомбардировщиков Ту-160

Работы по воспроизводству стратегических бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь" для Дальней авиации Военно-воздушных сил России уже начались.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра обороны РФ Юрия Борисова.

"Было принято решение о воспроизводстве Ту-160 в новом облике. Быстро мы уже работаем, создали рабочую группу, вместе с Минопромторгом наметили ежемесячные совещания по ходу этих работ, назначены главные конструктора — работа уже на нормальной стадии", — сказал он.

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По словам Борисова, это будет абсолютно новый самолет с новой "начинкой", но старым обликом планера, его эффективность увеличится в 2,5 раза по сравнению с предшественником.

Такой самолет должен быть воспроизведен к 2023 году.

На данный момент у России имеется 16 стратегических бомбардировщиков Ту-160.