Пентагон увеличивает бюджет для противостояния России - СМИ

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на американское издание Defense One.

В частности, Пентагон просит направить больше средств на устройства для обнаружения подводных лодок, усиление вооружения и усовершенствование ядерных командных центров.

Всего Минобороны направило в Конгресс в этом месяце два документа, в которых запрашивает разрешение на дополнительные 4,8 миллиарда долларов финансирования в текущем году.

Несмотря на то, что большинство изменений связаны с необходимостью бороться с боевиками "Исламского государства" в Сирии и Ираке, некоторые из них иллюстрируют изменение приоритетов в Пентагоне в связи с агрессией России в Украине, пишет издание.

Несмотря на то, что Россия не упоминается ни в одном из документов, статьи расходов, по мнению автора, прямо указывают на стремление США противостоять России.

В частности, Пентагон запрашивает 160 миллионов долларов на усиление БТР "Страйкер" в Европе, 5 миллионов - на разработку акустических датчиков для поражения подводных лодок и еще 24 миллиона - на новую гидроакустическую систему обнаружения подводных объектов.

Как отмечает издание, бюджет на 2015 год формировался в середине-конце 2013 года, то есть еще до аннексии Россией Крыма.

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В частности, Пентагон направил в Конгресс проект бюджета на 2015 год 4 марта 2014 - за несколько дней до того, как российские войска вторглись на украинском полуостров.