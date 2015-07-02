Лагард: референдум прояснит положение вещей в Греции

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, передает Би-би-си.

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Кристин Лагард настаивает на реформах, на которые, по ее мнению, Афины должны согласиться перед тем, как кредиторы Греции предложат ей новый транш.

Греческий премьер Алексис Ципрас призвал сограждан голосовать на референдуме против мер экономии, предложенных европейской стороной.

Международные кредиторы Греции - ЕС, МВФ и Европейский центробанк – настаивают на отмене особых условий НДС для греческих островов, повышении пенсионного возраста к 2022 году, а также на введении строгого наказания для тех, кто досрочно выходит на пенсию.

Греческие банки закрылись на неделю после провала переговоров правительства с международными кредиторами.

ЕЦБ поддерживает ликвидность греческих банков, чтобы не допустить их коллапса.