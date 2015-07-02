Путин созывает Совбез, чтобы обсудить угрозы для России

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 3 июля в Кремле заседание Совета Безопасности РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Планируется рассмотреть дополнительные меры по нейтрализации угроз для национальной безопасности в условиях международных санкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с основным докладом выступит Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.

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Как сообщал УНИАН, Европейский Союз 22 июня принял решение, которым продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года.

Продление санкций является результатом договоренности лидеров Евросоюза связать эти санкции с полным выполнением до 31 декабря Минских договоренностей. Это было решено во время заседания Европейского Совета 19-20 марта.

Решение об экономических санкциях против РФ из-за аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины было принято 31 июня 2014 года. Санкции были ужесточены 8 сентября 2014 года.