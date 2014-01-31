Путин второй раз за неделю провел совещание относительно Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Среди тем, которые поднимались на совещании, была также ситуация в Украине», - сказано в сообщении.

Кроме того, состоялся обмен мнениями в контексте будущих международных контактов Путина на высшем уровне в преддверии Олимпийских игр, которые открываются в Сочи.

Читайте такжеМеркель и Путин обсудили ситуацию в Украине В совещании приняли участие председатель правительства Дмитрий Медведев, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, руководитель Администрации Президента Сергей Иванов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев и постоянный член Совета безопасности Борис Грызлов.

Как сообщал УНИАН, 24 января Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсудил ситуацию в Украине и вопрос урегулирования сирийского кризиса.