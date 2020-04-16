Нотр-Дам спустя год после пожара: ремонтные работы остановлены

Специалисты из парижского Национального центра научных исследований работают над созданием цифровых моделей для каждого камня и каждой балки собора.

Ровно год назад в результате пожара рухнул шпиль собора Парижской Богоматери, а сам собор лишь чудом уцелел. В настоящее время работы по восстановлению его крыши остановились.

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Как отмечает Би-би-си, реставрация встала не только из-за коронавируса. После того, как пожар был потушен, работы длительное время откладывались из-за загрязнения свинцом и плохой погоды.

Чтобы помочь реставраторам, специалисты из парижского Национального центра научных исследований работают над созданием цифровых моделей для каждого камня и каждой балки собора.

Каждый из элементов неповторим, у некоторых собственные, присущие лишь определенной эпохе характерные черты. То, что мы видим, - это соединение технологий XII и XXI веков.

"Это поразительно, - говорит исследователь Ливио де Лука. - В рамках этого проекта мы используем самые современные технологии. Данные, которые мы соберем, будут изучать грядущие поколения”.

Сейчас активно обсуждаются идеи того, как должны выглядеть новые шпиль и крыша собора. Архитекторы из разных стран присылают проекты, в которых встречаются зеркала, солнечные батареи или обширное витражное остекление.