Следователи установили место, с которого начался пожар в Нотр-Дам де Пари

Также следователи полагают, что датчики пожара в соборе работали некорректно.

Французским следователям удалось определить место, в котором начался пожар в соборе Парижской Богоматери.

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Источник CNN в полиции утверждает, что сотрудники правоохранительных органов просмотрели множество видеозаписей и фотографий пожара и пришли к выводу, что очаг возгорания находился в центральной части собора вблизи основания его шпиля, передает kommersant.

Следователи полагают, что датчики пожара в соборе работали некорректно. На это указывает тот факт, что служба безопасности Нотр-Дама заметила возгорание, когда высота пламени составляла уже почти три метра. Отмечается, что сигнал тревоги с датчика поступил в 18:15, но сотрудники музея ничего не увидели, возгорание было обнаружено в другом месте после второго сигнала датчика в 18:43.

Как уточняет телеканал, расследующие происшествие сотрудники полиции проверяют и лифты. Источник CNN ранее подчеркивал, что следователи «не исключат никаких гипотез».

Как сообщал УНИАН, пожар в соборе начался 15 апреля, его удалось потушить только спустя 15 часов. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу собора. Две башни и конструкции фасада сохранились.