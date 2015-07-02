Нидерланды подготовили первый вариант отчета по катастрофе Boeing

Об этом сообщает Європейська правда со ссылкой на сообщение Совета безопасности Нидерландов.

Документ сообщает о прогрессе, достигнутом в расследовании катастрофы через год после того, как она произошла.

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Черновой вариант отчета 2 июля будет разослан всем сторонам, принимающим участие в расследовании катастрофы. При этом подробности отчета не разглашаются.

Планируется, что страны, принимающие участие в расследовании, пришлют свои замечания.

Для этого у них есть 60 дней.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.