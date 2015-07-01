СМИ: следствие по делу MH17 определило группу потенциальных подозреваемых

Как пишет нидерландский ресурс NLTimes, об этом заявил глава международного расследования, прокурор Фред Вестербеке, во вторник, 30 июня, в голландском Роттердаме.

По его словам, расследование идет хорошо, и приближается к предоставлению "юридически состоятельных и убедительных доказательств". Также Вестербеке сообщил, что наиболее вероятной остается версия, что самолет был сбит ракетой ЗРК "Бук", однако следствие продолжает рассматривать и другие версии.

Читайте такжеНидерланды инициируют создание международного трибунала по делу о катастрофе малазийского Boeing на Донбассе - СМИКак сообщает AP, Вестербеке сказал, что следствием уже опрошены более 100 свидетелей трагедии. При этом прокурор считает, что расследование продлится как минимум до конца года. Некоторые из присутствующих на выступлении родственников жертв выразили недовольство медлительностью процесса.

Вестербеке ответил, что понимает их разочарование, но выступил в защиту следствия, напомнив, что результаты расследования должны быть прозрачными, надежными и достаточно доказательными для суда.