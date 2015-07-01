"Исламское государство" пригрозило вытеснить движение ХАМАС из сектора Газа
Боевики радикальной группировки «Исламское государство» пригрозили вытеснить движение ХАМАС из сектора Газа, поскольку палестинские исламисты недостаточно строго подходят к насаждению шариатского права.
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.
Опубликованное в интернете заявление наполнено обвинениями в адрес руководства ХАМАС, которое сейчас поддерживает хрупкий мир со своими соперниками из ФАТХ, а также не ведет открытой военной кампании против Израиля.
Обвинения активистов ИГ в адрес ХАМАС появлялись и ранее, однако это первое официальное заявление группировки с угрозами взять Газу под свой контроль.
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Ранее УНИАН сообщал, что группировка «Хамас» осудила нападение на французский сатирический журнал Charlie Hebdo, заявив, что «расхождения мнений не могут оправдать убийство».
Также отмечается, что согласно отчету ООН, Израиль и палестинцы совершали военные преступления летом 2014 года, в ходе боевых действий в секторе Газа.
Наряду с обвинениями в адрес Израиля, авторы отчета нашли и многочисленные нарушения прав человека в действиях палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа с сентября 2007 года.
Ракетные обстрелы боевиками этой организации израильских городов, а также сооружение подземных тоннелей, ведущих на территорию Израиля, в отчете названы преступлением.