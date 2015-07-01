"Исламское государство" пригрозило вытеснить движение ХАМАС из сектора Газа

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

Опубликованное в интернете заявление наполнено обвинениями в адрес руководства ХАМАС, которое сейчас поддерживает хрупкий мир со своими соперниками из ФАТХ, а также не ведет открытой военной кампании против Израиля.

Обвинения активистов ИГ в адрес ХАМАС появлялись и ранее, однако это первое официальное заявление группировки с угрозами взять Газу под свой контроль.

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Ранее УНИАН сообщал, что группировка «Хамас» осудила нападение на французский сатирический журнал Charlie Hebdo, заявив, что «расхождения мнений не могут оправдать убийство».

Также отмечается, что согласно отчету ООН, Израиль и палестинцы совершали военные преступления летом 2014 года, в ходе боевых действий в секторе Газа.

Наряду с обвинениями в адрес Израиля, авторы отчета нашли и многочисленные нарушения прав человека в действиях палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа с сентября 2007 года.

Ракетные обстрелы боевиками этой организации израильских городов, а также сооружение подземных тоннелей, ведущих на территорию Израиля, в отчете названы преступлением.