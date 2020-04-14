Макрон продлил ограничительные меры во Франции до 11 мая

Президент Франции поблагодарил французов, которые соблюдает карантина.

Президент Франции Эммануэль Макрон продлил ограничительные меры в стране до 11 мая.

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Об этом он заявил в своем третьем телевизионном обращении к нации с начала пандемии COVID-19, передает "Немецкая волна". Макрон напомнил, что больницы в регионе Гранд-Эст и в Париже, как и раньше, переполнены. Он поблагодарил всех, кто соблюдают ограничительные меры, и отметил, что это нелегко, когда живешь в маленькой квартире.

Строгие ограничительные меры во Франции были введены 17 марта. Французам разрешено покидать дома только по неотложным делам. Совершать прогулки и заниматься спортом разрешено час в день в радиусе одного километра от дома.

По данным университета им. Джонса Хопкинса (США), от последствий инфицирования коронавирусом по состоянию на вечер 13 апреля во Франции умерли 14 тыс. 986 человек.

Кроме того, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что окончательно остановить распространение коронавируса будет возможно лишь при наличии эффективной вакцины против него. По его словам, глобальная взаимосвязанность означает риск повторной активизации коронавируса, что приведет к новой волне пандемии COVID-19.