В Еврокомиссии призвали продлить запрет на передвижение в Шенгенской зоне
Европейская комиссия призвала государства-члены сохранить запрет на поездки без веских причин внутри Шенгенской зоны до 15 мая, чтобы замедлить эпидемию коронавируса.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Шинаса.
"Все государства-члены успешно внедрили меры социального дистанцирования, чтобы ограничить социальное взаимодействие и замедлить распространение вируса", - заявил Шинас.
Он добавил, что ограничения на поездки без уважительных причин из третьих стран в ЕС дополнили эти меры на внешних границах ЕС.
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Запрет на въезд в зону ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию был принят в середине марта сроком на месяц.
Ограничения не затрагивают граждан ЕС, которые возвращаются домой, членов семей граждан ЕС, транзитных пассажиров, дипломатов, работников здравоохранения, тех, кто путешествует по срочным семейным обстоятельствам и тому подобное.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний заявил 8 апреля, что нет никаких признаков того, что пандемия коронавируса достигла своего пика в Европе.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вспышка коронавирус COVID-19 может привести к распаду Шенгенской зоны.
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