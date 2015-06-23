Сегодня вечером в Ереване пройдет очередной митинг

Организаторы призывают инициировать кампанию с целью консолидации всех сил с требованием освободить задержанных активистов акции, снизить тарифы на электроэнергию, реформировать сферу энергетики и призвать к ответственности виновных за сложившую ситуацию, передают "Новости-Армения".

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Акция протеста стартовала в пятницу на площади Свободы в Ереване и вечером в понедельник переросла в шествие к резиденции президента. Во вторник утром полицейские разогнали демонстрантов, протестующих против подорожания электроэнергии и перекрывших центральный проспект Маршала Баграмяна. Почти 240 человек доставлены в полицейские участки, есть пострадавшие с обеих сторон.

Участники акции протеста требовали отменить решение комиссии по регулированию общественных услуг от 17 июня о повышении тарифа на электроэнергию.