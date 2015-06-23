В результате разгона демонстрантов в Ереване 25 человек получили травмы

Об этом сообщает Радио Азатутюн.

По данным Министерства здравоохранения Армении, 8 человек доставлены в медицинский центр «Сурб Григор Лусаворич», четверо – в медцентр «Эребуни», один человек – в медцентр «Арамянц», два человека – в первую университетскую больницу имени Мхитара Гераци.

Из госпитализированных 10 человек получили легкие ссадины, ушибы, им оказана первая медпомощь. Восемь человек находятся в медцентре «Сурб Григор Лусаворич» и готовятся к выписке.

Читайте такжеВ Гюмри полиция разогнала демонстрантов, которые поддержали протесты в Ереване

Утром 23 июня также в медицинский центр «Армения» с различными травмами были доставлены двое граждан, они находятся на стадии обследования.

В Ереване полицейские 23 июня утром водометами разогнали демонстрантов в центре города, которые пришли протестовать против повышения тарифов на электроэнергию в стране. По предварительным данным полиции, задержаны 237 человек.