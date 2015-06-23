В результате разгона демонстрантов в Ереване 25 человек получили травмы
Во вторник, 23 июня, после разгона акции протеста против повышения тарифов на электроэнергию в Ереване за скорой медицинской помощью обратились 25 человек.
Об этом сообщает Радио Азатутюн.
По данным Министерства здравоохранения Армении, 8 человек доставлены в медицинский центр «Сурб Григор Лусаворич», четверо – в медцентр «Эребуни», один человек – в медцентр «Арамянц», два человека – в первую университетскую больницу имени Мхитара Гераци.
Из госпитализированных 10 человек получили легкие ссадины, ушибы, им оказана первая медпомощь. Восемь человек находятся в медцентре «Сурб Григор Лусаворич» и готовятся к выписке.
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Утром 23 июня также в медицинский центр «Армения» с различными травмами были доставлены двое граждан, они находятся на стадии обследования.
В Ереване полицейские 23 июня утром водометами разогнали демонстрантов в центре города, которые пришли протестовать против повышения тарифов на электроэнергию в стране. По предварительным данным полиции, задержаны 237 человек.