В Японии повысили уровень опасности из-за пробуждения вулкана
15:24, 30 июня 2015Мир
268 0
Японские метеорологи повысили уровень опасности до третьего и запретили приближаться к древнему вулкану Хаконе.
В Японии пробудился древний вулкан
Об этом сообщают РИА Новости.
Метеорологи были вынуждены принять подобные меры безопасности ввиду пробуждения древнего вулкана Хаконе, который находится в 80 километрах от Токио.
"Было зафиксировано небольшое извержение вулкана Хаконе", — цитирует телеканал NHK представителей метеорологического агентства.
Читайте такжеИз-за извержения вулкана на Камчатке над Аляской закрыли небо
Увеличение частоты вулканических землетрясений в районе горы Хаконе было зафиксировано 26 апреля. В начале мая уровень опасности в районе в районе долины Окувадани был повышен до второго. Были введены ограничения на проезд по автодорогам, полностью остановлена канатная дорога, пользующаяся большой популярностью у туристов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter