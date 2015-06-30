В Японии повысили уровень опасности из-за пробуждения вулкана

Об этом сообщают РИА Новости.

Метеорологи были вынуждены принять подобные меры безопасности ввиду пробуждения древнего вулкана Хаконе, который находится в 80 километрах от Токио.

"Было зафиксировано небольшое извержение вулкана Хаконе", — цитирует телеканал NHK представителей метеорологического агентства.

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Увеличение частоты вулканических землетрясений в районе горы Хаконе было зафиксировано 26 апреля. В начале мая уровень опасности в районе в районе долины Окувадани был повышен до второго. Были введены ограничения на проезд по автодорогам, полностью остановлена канатная дорога, пользующаяся большой популярностью у туристов.