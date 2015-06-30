Пилота, который разбил самолет Germanwings в Альпах, тайно похоронили - СМИ

13:00, 30 июня 2015
Мир
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Пилот Андреас Любиц, намеренно разбивший самолет Germanwings, на борту которого находились 150 человек, тайно похоронен.

REUTERS

Похороны, как стало известно газете Bild, прошли 27 июня в городе Монтабаур федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

Траурная церемония прошла в обстановке строгой секретности. Так, доступ на кладбище был закрыт в течение трех часов.

Никаких официальных заявлений по поводу похорон Любица власти ФРГ не делали.

На могиле пилота поставлен простой деревянный крест, на которому написана лишь краткая форма его имени — «Энди».

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Напомним, в катастрофе самолета A320 в Альпах погибли 150 человек. В катастрофе обвиняют второго пилота Андреаса Любица, который умышленно мог разбить самолет. Пока следствие не имеет сомнений относительно того, что Любиц намеренно разбил самолет.

Прокуратура Франции заявила о проведении предварительного следствия по делу о катастрофе самолета А320 компании Germanwings, чтобы определить, возможно ли предъявление обвинений в непредумышленном убийстве.

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