Следствие опознало всех погибших при крушении самолета в Альпах
20:56, 19 мая 2015Мир
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Следователи установили личности всех 150 человек, погибших в результате крушения самолета А320 авиакомпании Germanwings во французских Альпах.
REUTERS
Как сообщает русская служба Би-Би-Си со ссылкой на агентство Франс пресс, процесс опознания занял полтора месяца, поскольку личность некоторых погибших невозможно было установить без анализа ДНК.
Теперь следствие сможет официально оформить свидетельства о смерти пассажиров и членов экипажа самолета и выдать родственникам разрешение на похороны.
Читайте такжеОстанки погибших в катастрофе А320 отдадут родственникам через месяцСамолет А320 немецкой авиакомпании Germanwings разбился в французских Альпах в конце марта. По предварительным данным, авиакатастрофу устроил второй пилот Андреас Любиц, страдавший от депрессии и решивший таким образом покончить с собой.
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