Следствие опознало всех погибших при крушении самолета в Альпах

Как сообщает русская служба Би-Би-Си со ссылкой на агентство Франс пресс, процесс опознания занял полтора месяца, поскольку личность некоторых погибших невозможно было установить без анализа ДНК.

Теперь следствие сможет официально оформить свидетельства о смерти пассажиров и членов экипажа самолета и выдать родственникам разрешение на похороны.

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