Катастрофа А320 в Альпах: прокуратура заявила о проведении предварительного следствия

При этом пока не сообщается, кому могут предъявить обвинения, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на ВВС.

Но представитель прокуратуры Франции Брис Робен отметил, что пока следствие не имеет сомнений относительно того, что второй пилот Андреас Любиц намеренно разбил самолет.

Ранее в Germanwings и Lufthansa заявляли, что 27-летний Любиц прошел все проверки, необходимые для получения разрешения на полет. В свою очередь Lufthansa признала, что знала о том, что пилот страдал от тяжелой депрессии в 2009 году, когда проходил подготовку перед получением лицензии пилота.

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Робен также сообщил, что некоторые врачи, которые занимались лечением Любица, считали, что он не может быть пилотом, но не рассказали об этом его работодателям из-за законов о врачебной тайне, действующих в Германии.

Поэтому следствие будет изучать, можно ли квалифицировать пробел в знаниях о состоянии пилота врачей и его работодателей как непредумышленное убийство.

Кроме того, прокурор заявил, что Любиц за месяц до катастрофы посетил семь врачей – одного терапевта, трех психологов и трех окулистов.

У Любица были проблемы со зрением, и всего за неделю до катастрофы он сказал доктору, что спит по два часа в сутки и боится ослепнуть. Однако врачи не нашли причину ухудшения зрения, только один врач предположил, что состояние пилота может быть результатом психоза.

В ходе расследования катастрофы ранее выяснилось, что за несколько дней до аварии пилот искал в интернете информацию о способах совершения самоубийства.

Напомним, в катастрофе самолета A320 в Альпах погибли 150 человек. В катастрофе обвиняют второго пилота Андреаса Любица, который умышленно мог разбить самолет.