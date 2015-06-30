Тунис решил привлекать туристов после кровавого теракта отменой налога на въезд

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Star, об этом заявила министр туризма страны Сельма Эллуми Рекик. Изменения могут вступить в силу после того, как за них проголосуют в парламенте.

По словам главы ведомства, экстренные меры для поддержки туристической сферы также включают в себя выдачу виз по прибытии в аэропорт для граждан Китая, Индии, Ирана и Иордании в рамках организованного тура.

Размер налогового сбора на въезд составляет 30 тунисских динаров (более 15 долларов).

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30 июня местные власти сообщили, что ущерб туристической отрасли арабской страны из-за теракта в Сусе составит около 515 миллионов долларов. В прошлом году доход государства от этой отрасли достиг 1,95 миллиарда долларов. Это составляет 7 процентов от ВВП Туниса.

В пятницу, 26 июня, по туристам, отдыхавшим на пляже у пятизвездочного отеля около тунисского города Сус, открыли огонь. Нападавший был уничтожен сотрудниками правоохранительных органов. Жертвами теракта стали, по разным данным, от 38 до 40 человек, еще около 40 получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».