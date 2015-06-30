Боевики ИГ взорвали госпиталь в столице Йемена: 28 пострадавших
10:49, 30 июня 2015Мир
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В Йемене террористы "Исламского государства" взорвали госпиталь, где родственники оплакивали жертв предыдущего теракта.
REUTERS
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на Reuters.
В ночь на 30 июня в столице Йемена – Сани прогремел взрыв у военного госпиталя, где собрались родственники жертв предыдущего теракта, чтобы почтить память погибших.
Причиной взрыва стал припаркованный у госпиталя наполненный динамитом автомобиль.
По данным Reuters, в результате взрыва пострадали минимум 28 человек, из них 12 женщин.
В заявлении, которое разместили на сайте "Исламского государства", террористы взяли на себя ответственность за кровавую трагедию.
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