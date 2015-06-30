Эбола вернулась в Либерию после шестинедельного перерыва
08:21, 30 июня 2015Мир
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Минздрав Либерии зафиксировал первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Эбола за 6 недель: инфекцию обнаружили у погибшего 17-летнего подростка.
REUTERS
По словам замглавы ведомства Толберта Ньенсва, медики пытаются установить перемещения жертвы лихорадки в последние дни перед смертью, передает Би-би-си.
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Толберт Ньенсв призвал либерийцев быть бдительными, однако отметил, что повода для паники нет.
В двух соседних государствах - Гвинее и Сьерра-Леоне - отмечается рост числа инфицированных Эболой, что совпало с началом сезона дождя в Западной Африке.
По данным ВОЗ, жертвами крупнейшей в истории вспышки геморрагической лихорадки стали более 11 тыс. человек.
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