Эбола вернулась в Либерию после шестинедельного перерыва

По словам замглавы ведомства Толберта Ньенсва, медики пытаются установить перемещения жертвы лихорадки в последние дни перед смертью, передает Би-би-си.

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Толберт Ньенсв призвал либерийцев быть бдительными, однако отметил, что повода для паники нет.

В двух соседних государствах - Гвинее и Сьерра-Леоне - отмечается рост числа инфицированных Эболой, что совпало с началом сезона дождя в Западной Африке.

По данным ВОЗ, жертвами крупнейшей в истории вспышки геморрагической лихорадки стали более 11 тыс. человек.