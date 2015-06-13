В ряде районов Сьерра-Леоне введен комендантский час из-за Эболы

Об этом сообщает РИА Новости.

Местным жителям будет запрещено покидать и въезжать в районы северных областей Камбии (Kambia) и Порта Локо (Port Loko), где больше всего распространены случаи смертельно опасного заболевания. Комендантский час будет действовать 21 день с 18 часов до 6 утра.

С 1 по 7 июня в стране, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), было зафиксировано 15 новых случаев заражения смертельно опасной болезнью. По данным властей, распространение лихорадки продолжается, потому что заболевшие люди не соблюдают карантинные меры.

Читайте такжеООН необходимо почти $200 млн, чтобы покончить с Эболой до конца годаРанее УНИАН сообщал, что Всемирная организация здравоохранения зафиксировала с 13 мая в Западной Африке 52 случая смерти от болезни, вызванной вирусом Эбола, и 161 новый случай заражения.

Вспышка лихорадки Эбола была зафиксирована в феврале 2014 года в Гвинее, затем вирус распространился на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. Всего с начала эпидемии в трех этих странах от болезни скончались 11 145 человек, еще 27 135 — заразились опасным вирусом. 9 мая Либерия была официально объявлена "свободной от Эболы". Однако это заболевание пока еще не побеждено в Сьерра-Леоне и Гвинее.