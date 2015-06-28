Спецслужбы Британии сообщили о возможных повторных терактах в Тунисе

По данным спецслужб Великобритании, в Тунисе могут вновь произойти атаки в курортных районах. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В городе Сус и на других туристических курортах, таких как Хаммамет и Джерба, усилены меры безопасности, для охраны КПП прибыли дополнительные наряды военных.

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Самое кровавое в новешей истории Туниса нападение было совершено 26 июня на курорт Эль-Кантауи близ города Сус. Местный студент открыл стрельбу на пляже, в результате были убиты 38 человек, не менее 15 из них были туристами из Великобритании. Еще около 40 человек получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Исламское государство".