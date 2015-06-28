Власти Кувейта заявили, что смертник прилетел из Саудовской Аравии

13:46, 28 июня 2015
Мир
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МВД Кувейта заявило, что смертник, устроивший взрыв в шиитской мечети в пятницу, являлся гражданином Саудовской Аравии. На сайте ведомства также опубликовано фото мужчины.

REUTERS

В МВД заявили, что предполагаемого исполнителя нападения звали Фахд Сулейман Абдель Мохсен аль-Каббаа, передает Би-би-си. Он прилетел в Кувейт в пятницу за несколько часов до взрыва.

Читайте такжеВ Кувейте арестован один из участников нападения на мечетьРанее был задержан владелец автомобиля, на котором смертник прибыл в мечеть.

Ответственность за нападение на мечеть в Кувейте, в ходе которого погибли по меньшей мере 27 человек и боле 200 были ранены, взяла на себя группировка "Исламское государство".

Мечеть Имама Садека в столице Кувейта очень популярна среди верующих.

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