Власти Кувейта заявили, что смертник прилетел из Саудовской Аравии

В МВД заявили, что предполагаемого исполнителя нападения звали Фахд Сулейман Абдель Мохсен аль-Каббаа, передает Би-би-си. Он прилетел в Кувейт в пятницу за несколько часов до взрыва.

Читайте такжеВ Кувейте арестован один из участников нападения на мечетьРанее был задержан владелец автомобиля, на котором смертник прибыл в мечеть.

Ответственность за нападение на мечеть в Кувейте, в ходе которого погибли по меньшей мере 27 человек и боле 200 были ранены, взяла на себя группировка "Исламское государство".

Мечеть Имама Садека в столице Кувейта очень популярна среди верующих.