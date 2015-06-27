Полиция Армении будет "жестко пресекать" попытки демонстрантов занять другие улицы в Ереване

Об этом заявил начальник полиции Армении Владимир Гаспарян, сообщает Новости Армения.

"Я уверен, что необходимости в применении силы не будет, если все будет проходить мирно", - сказал Гаспарян.

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Он также призвал демонстрантов помимо проспекта Баграмяна не блокировать другие улицы и проспекты. "Эти попытки будут пресекаться очень жестко", - отметил Гаспарян.

"В случае попыток блокирования других улиц мы проведем очень жесткие локальные операции", - сказал он, добавив, что полиция не потерпит беззакония.

Как сообщал УНИАН, тысячи людей в Армении вышли на улицы из-за недовольства тем, как к ним относятся российские владельцы энергетических компаний в стране. Именно неоправданное завышение цен на энергоносители со стороны российских госкомпаний привело к тому, что в армянских потребителей лопнуло терпение.