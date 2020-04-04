Во Франции уроженец Судана устроил резню возле магазина (видео)

На юге Франции человек с ножом напал на прохожих, в результате чего есть убитые и раненые.

Во французском городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке страны мужчина с ножом напал на людей, в результате чего погибло двое, еще четверо ранены.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на ВВС, мэр города рассказал, что люди стояли в очереди возле магазина в субботу утром, когда на них напали. Один из раненых находится в критическом состоянии, двое - в тяжелом.

Полиция заявила, что подозреваемый был арестован. Мотив нападения пока неизвестен. Личность убийцы, задержанного полицией, еще уточняется. По его словам, ему тридцать лет и он уроженец Судана.