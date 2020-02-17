В Японии приговорили к казни мужчину, устроившего резню в доме инвалидов

Защита обвиняемого настаивала на его невменяемости.

Бывший сотрудник дома инвалидов Сатоси Уэмацу, в 2016 году убивший 19 постояльцев пансионата в японском городе Сагамихара, приговорен к смертной казни.

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Соответствующее решение вынес окружной суд, сообщает ТАСС. Защита обвиняемого настаивала на его невменяемости. Сам мужчина объяснил свой поступок тем, что, по его мнению, «будет лучше, если инвалидов не станет». На суде он признал вину и раскаялся в содеянном.

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел в конце июля 2016 года. 26-летний мужчина напал на содержавшихся в учреждении людей с ограниченными возможностями с ножом. Пострадало более 20 человек. Сотрудники правоохранительных органов Японии не нашли связи злоумышленника с исламистами.