Число пострадавших в результате теракта в Тунисе возросло до 36 (видео)

Об этом сообщил министр здравоохранения Саид аль-Аиди, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Sputnik.

"Число пострадавших при теракте в Тунисе выросло до 36", - заявили в Минздраве страны.

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Ранее сообщалось о 30 погибших в результате теракта. Нападение осуществили двое боевиков, один из них уничтожен, второй скрылся. Очевидцы сообщали о взрыве. Кроме того, есть сообщения о том, что была стрельба на гостиничном пляже.