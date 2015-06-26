Число пострадавших в результате теракта в Тунисе возросло до 36 (видео)
17:48, 26 июня 2015Мир
1159 0
Состояние десяти пострадавших в результате теракта в Тунисе оценивается как тяжелое.
Число пострадавших выросло / chervonec instagram
Об этом сообщил министр здравоохранения Саид аль-Аиди, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Sputnik.
"Число пострадавших при теракте в Тунисе выросло до 36", - заявили в Минздраве страны.
Читайте такжеРоссийский турист о теракте в Тунисе: террористы подошли к пляжу на катере
Ранее сообщалось о 30 погибших в результате теракта. Нападение осуществили двое боевиков, один из них уничтожен, второй скрылся. Очевидцы сообщали о взрыве. Кроме того, есть сообщения о том, что была стрельба на гостиничном пляже.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter