Неожиданный "сезон дождей" в России: на выходных может затопить Москву
14:36, 26 июня 2015Мир
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Глава российского Гидрометцентра предупредил россиян про высокую вероятность затопления Москвы на выходные.
Россия уходит под воду
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на телеканал "Дождь".
"Судьбу Сочи в ближайшие дни могут повторить много городов европейской части России", - сообщает руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в эти выходные в Москве ожидаются проливные дожди с порывистым ветром: за два дня может выпасть две трети месячной нормы осадков, что может вызвать потоп.
Также наводнения и подтопления городов возможны в Свердловской и Челябинской областях, а также на Верхней Волге, нечерноземных областях и центральном Черноземье.
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