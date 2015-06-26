Неожиданный "сезон дождей" в России: на выходных может затопить Москву

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на телеканал "Дождь".

"Судьбу Сочи в ближайшие дни могут повторить много городов европейской части России", - сообщает руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в эти выходные в Москве ожидаются проливные дожди с порывистым ветром: за два дня может выпасть две трети месячной нормы осадков, что может вызвать потоп.

Также наводнения и подтопления городов возможны в Свердловской и Челябинской областях, а также на Верхней Волге, нечерноземных областях и центральном Черноземье.