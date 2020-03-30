Washington Post: Россия использует COVID-19, чтобы распространять свою ложь

Москва цинично использует страх перед пандемией ради достижения своих политических целей.

Коронавирус очень быстро распространяется по миру. Но его опережает слепая лавина лжи и пропаганды в социальных сетях, связана с патогеном. И большая часть этих россказней, очевидно, происходят из России.

Как всегда, когда дело доходит до российских отношений с Западом, главной валютой Москвы становится дезинформация. И она довольно щедро ее тратит, - пишет в редакционной статье Washington Post. Документ Евросоюза, который оказался в руках Reuters, говорит, что российские государственные СМИ используют кризис в здравоохранении, чтобы разжечь амбициозную кампанию дезинформации на Западе с целью посеять панику и недоверие. В Вашингтоне чиновник из Госдепартамента сказал Конгрессу, что фальшивые страницы, сайты и традиционные СМИ под эгидой Кремля пытаются воспользоваться страхом перед пандемией "для продвижения своих приоритетов".

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Ложь, которую распространяют в Twitter и YouTube, а также на других платформах, обвиняет Фонд Билла и Мелинды Гейтс в том, что он создал коронавирус. Или же распространяется вымысел о том, что он на самом деле биологическое оружие из лабораторий Пентагона. Еще одна фальшивая "новость" утверждает, что солдат США в Литве попал в больницу с вирусом. А другая выдумка рассказывает о премьер-министре Словакии, который был заражен и передал вирус другим лидерам на саммите.

Пресс-секретарь Евросоюза заявил, что, распространяя такие выдумки, Москва "играется жизнями людей". В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отверг эти обвинения, назвав их "антироссийской одержимостью". Все это повторяет массовое вмешательство России в президентские выборы в США четыре года назад. Тогда Москва тоже все отрицала, но только усиливала свою зловещую деятельность.

Издание пишет, что Россия - не единственный нарушитель. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян выразил сомнение, что коронавирус происходит из города Ухань в его стране. Вместо этого он переложил вину на армию США, которая якобы "завезла" его на китайскую территорию. Washington Post отмечает, что это были беспочвенные обвинения. Но стоит быть откровенными: американский политический класс тоже не невинен в этом вопросе. К примеру, республиканец из Арканзаса сенатор Том Коттон тоже прыгнул с головой в пропагандистские войны, распространяя фальшивую теорию о том, что коронавирус был разработан в передовой лаборатории в Ухане. Посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай отверг выдумки Коттона как "сумасшедшие". При этом он дал понять, что заявления Чжао Лицзяна считает такими же.

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Центр контроля и профилактики заболеваний США тоже обеспокоен появлением безосновательных выдумок. Он попросил людей не распространять ложь. К сожалению, вмешательство России в президентские выборы в 2016 году доказали, что США - плодородная почва для таких информационных войн. Для Москвы и других врагов Америки не имеет значения, с помощью чего подорвать доверие, институты и сплоченность: выборов или пандемии. Главное размыть правду, поставить под сомнение все и ослабить американскую политику с помощью уныния и отчаяния. Вред может быть не меньше, чем от вируса.