Армения стала членом Евразийского экономического союза
Армения со 2 января становится полноправным участником Евразийского экономического союза, но в исполнительных органах ЕАЭС будет представлена в урезанном составе до окончания срока их полномочий.
Как передает ТАСС, до конца 2015 года, пока не закончится срок полномочий, на который были назначены действующие члены Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Армения будет представлена в коллегии ЕЭК тремя членами, обладающими одним голосом, без закрепления за ними сфер ведения.
Доля Армении в распределяемых таможенных пошлинах, полученных от ввоза товаров на территорию ЕАЭС, составит 1,13%. Одновременно доля Беларуси сокращается с 4,7% до 4,65%; Казахстана - с 7,3% до 7,25%, России снижается с 88% до 86,97%.
В сфере услуг Армения присоединяется к договоренностям членов ЕАЭС на общих основаниях, а в сфере торговли товарами предусмотрен постепенный (до 2022 года) переход к единому таможенному тарифу ЕАЭС.
Читайте такжеПрезидент Беларуси поставил задачу снизить зависимость от РоссииДо 2022 года Армения сможет применять отличные от ставок ЕАЭС таможенные пошлины на ряд товаров, в том числе на мясо и мясные продукты. До 2020 года для республики будет действовать отдельный тариф на некоторые виды молочной продукции, яйца, мед, до 2019 года - на некоторые виды фруктов и орехов.
Кроме того, Армения будет применять нулевые таможенные ставки на бензин до 2018 года, а на ставки единого таможенного тарифа перейдет в 2020 году. По такому же принципу будет регулироваться уровень таможенных пошлин на некоторые виды продукции органической и неорганической химии, фармацевтической продукции, удобрений, краски, бытовой химии, кожи, изделий из пластика и резины (в том числе на автошины).
В связи с присоединением к Евразийскому экономическому союзу Армения начнет переговоры с членами Всемирной торговой организации об изменении своих обязательств в рамках ВТО. Нынешние обязательства Армении в рамках ВТО не распространяются на другие государства-члены ЕАЭС.
Как сообщалось, Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана заработал в 2011 году (общее администрирование внешней торговли и единые экспортно-импортные ставки). С января 2012 года вступили в силу базовые соглашения, формирующие Единое экономическое пространство (обеспечение свободы движения услуг, капитала, рабочей силы и проведение согласованной экономической политики). С февраля 2012 года функционирует руководящий орган ТС и ЕЭП - Евразийская экономическая комиссия.
9 мая 2015 года в ЕАЭС намерен вступить Кыргызстан.