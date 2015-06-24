МИД Франции вызвал посла США для объяснений из-за материалов WikiLeaks

Ресурс WikiLeaks опубликовал документы, в которых утверждается, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США могло быть причастно к перехвату переговоров высокопоставленных чиновников Франции, в том числе Франсуа Олланда и его предшественников - Николя Саркози и Жака Ширака, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Белом доме отрицают слежку за Олландом

В Елисейском дворце назвали неприемлемыми разведдеятельность зарубежных спецслужб и посягательства на безопасность страны.

"Франция, усилившая свою систему контроля и защиты, не потерпит никаких действий, ставящих под угрозу ее безопасность и защиту ее интересов", - говорится в заявлении пресс-службы французского президента.

АНБ отвергает обвинения в прослушке переговоров президентов Франции.