Боевики "Исламского государства" заминировали развалины Пальмиры

Об этом рассказал глава правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights Рами Абдурахман (Rami Abdulrahman), передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

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«Взрывчатка была установлена вчера (20 июня). Мы по-прежнему не знаем причин для этого», — сказал Абдурахман, уточнив, что таким образом исламисты либо готовятся к уничтожению памятников культуры, либо намерены помешать правительственным войскам войти в город.

Сторонники ИГ несколько раз приводили доказательства того, что развалины Пальмиры остаются в нетронутом виде.

С момента захвата города в середине мая боевики казнили в городе более 200 человек, около 600 находятся в заложниках.