Боевики "Исламского государства" заминировали развалины Пальмиры
Боевики террористической группировки «Исламское государство» заминировали развалины сирийского города Пальмира.
Об этом рассказал глава правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights Рами Абдурахман (Rami Abdulrahman), передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
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«Взрывчатка была установлена вчера (20 июня). Мы по-прежнему не знаем причин для этого», — сказал Абдурахман, уточнив, что таким образом исламисты либо готовятся к уничтожению памятников культуры, либо намерены помешать правительственным войскам войти в город.
Сторонники ИГ несколько раз приводили доказательства того, что развалины Пальмиры остаются в нетронутом виде.
С момента захвата города в середине мая боевики казнили в городе более 200 человек, около 600 находятся в заложниках.