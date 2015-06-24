Олланд соберет Совбез из-за информации о слежке США за президентами Франции - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

Отмечается, что начало совещания намечено на 09:00 по местному времени (10:00 по Киеву).

По данным Wikileaks, агентство национальной безопасности (АНБ) США прослушивало телефонные переговоры и перехватывало электронные сообщения трех французских президентов - Жака Ширака, Николя Саркози и Франсуа Олланда, а также их ближайших помощников.

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Отмечается, что сведения об этом содержатся в пяти секретных докладах АНБ, "основанных на перехвате данных, передававшихся по коммуникационным сетям", пишет газета Libération, ссылаясь на информацию, полученную ей от организации Wikileaks. Доклады, как сообщает Libération, "предназначались для разведывательного сообщества США". Лишь пять документов из всего блока информации были переданы ближайшим союзникам США - Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии - в рамках существующей программы обмена разведданными Five eyes ("Пять глаз").

Операция проводилась "как минимум в период с 2006 года по май 2012", пишет Libération. В последней по дате серии перехватов, осуществленных в 2012 году, речь идет о тайных совещаниях в Елисейском дворце, посвященных возможному выходу Греции из зоны евро.

Стоит отметить, согласно сообщению ТАСС, в Белом доме утверждают, что американские спецслужбы не занимаются перехватом телефонных разговоров президента Франции Олланда.