США возобновили выдачу виз иностранцам после устранения технических проблем

Об этом заявил во вторник официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби, пишут РИА Новости.

"Бюро консульских услуг уведомило, что работа системы, отвечающей за биометрические данные, восстановлена и она прошла повторную проверку", — сказал Кирби. По его словам, "33 посольства и консульства, отвечающие за выдачу 66 процентов всех американских виз, сейчас выдают документы, идет работа над восстановлением процесса в полном объеме по всему миру".

Кирби отметил, что в понедельник США выдали "45 тысяч виз, причем только в одном Пекине — 15 тысяч". Он пообещал, что в ближайшем будущем это количество существенно увеличится, но признал, что для полного решения проблемы потребуется какое-то время.

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Кирби также подчеркнул, что "многие дипломатические представительства назначают новые интервью для соискателей виз". По его словам, "в некоторых случаях они будут проводиться уже 24 июня".

Возникшую проблему Кирби назвал технической.

Как сообщал УНИАН, бюро консульских услуг Госдепартамента США в пятницу, 12 июня, из-за технических неполадок временно прекратило выдачу виз и загранпаспортов в своих посольствах. Причиной инцидента стал отказ оборудования, на котором хранится консульская база данных.