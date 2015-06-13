США приостановили выдачу виз из-за технических неполадок

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

"Эта проблема не касается конкретно какой-то страны, документа о гражданстве или визовой категории", - заверили в Госдепе.

Причиной инцидента стал отказ оборудования, на котором хранится консульская база данных. Люди, подавшие свои заявки после 9 июня, теперь, скорее всего, столкнутся с задержкой оформления документов.

В ведомстве подчеркнули, что этот инцидент касается исключительно зарубежных представительств США.

Читайте такжеСША ужесточают проверку иностранцев, которым не требуется виза для въездаВ Госдепе сожалеют о случившемся. "Мы стараемся как можно быстрее исправить эту проблему и полагаем, что система скоро полностью заработает", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года бюро консульских дел Государственного департамента США также временно прекращало выдавать визы из-за технических проблем.