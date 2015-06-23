Полиция Армении обещает возместить ущерб, причиненный журналистам во время разгона митинга в Ереване

Как пишет Новости-Армения, об этом начальник полиции Армении Владимир Гаспарян сообщил гюмрийскому телеканалу «Gala TV».

Во вторник рано утром полицейские разогнали демонстрацию на Проспекте Маштоца в Ереване, недалеко от здания администрации президента Армении. Около 240 человек были подвергнуты приводу, почти всех уже отпустили. Пострадали 25 человек.

Среди доставленных в полицейское отделение - представители ряда СМИ, такие как телеканал «Гала», армянская служба Радио Свобода, газета «Айкакан жаманак», издания «HETQ», news.am, panarmenian.net, Epress.am, 1in.am и Armtimes.com.

У некоторых журналистов были разбиты фото- и видеокамеры.

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Говоря о действиях своих подчиненных, Гаспарян отметил, что полиция долгое время проявляла терпимость, но оставлять центральный проспект столицы заблокированным время означало бы нарушить права других граждан.

«Если кто-то хочет установить законность, то незаконными методами сделать это нельзя», - отметил начальник полиции.

Гаспарян попросил прощения у журналистов за использование в их отношении силы, отметив, что служебное расследование за короткие сроки выяснит обстоятельства инцидента.

Как сообщал УНИАН, акция протеста стартовала в пятницу на площади Свободы в Ереване и вечером в понедельник переросла в шествие к резиденции президента. Во вторник утром полицейские разогнали демонстрантов против подорожания электроэнергии и перекрыли центральный проспект Маршала Баграмяна.

Участники акции протеста требовали отменить решение комиссии по регулированию коммунальных услуг от 17 июня о повышении тарифа на электроэнергию.