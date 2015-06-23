В армянском парламенте депутату запретили критиковать силовой разгон митинга (видео)

Спикер отключил оппозиционерке микрофон, когда та пыталась осудить силовой разгон акции, передает ТСН.

"Мои права закреплены законодательством, а у вас прав нет", - заявил тогда спикер депутату.

При этом бывший советник министра внутренних дел Армении Степан Григорян говорит: никакого права на применение силы полицейские не имели.

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Водометом и дубинками протестующих разгоняли из-под дома президента. И полкилометра гнали до площади Свободы. С обеих сторон полиция, сзади спецназ, на тротуарах и во дворах - силовики. У прохожих отбирали телефоны и били об асфальт. Задержали 237 человек, среди них – журналисты, несколько разбитых камер. Раненых - десятки, родственники и знакомые разыскивают их по больницам и отделениям.

В свою очередь адвокаты жалуются, что синяки и прочие свидетельства избиения демонстрантов в полиции отказываются вносить в протокол. Кроме того, сообщают о мужчине, который в результате травмы головы потерял память. Всех, кого арестовали, обвиняют по статье хулиганство.