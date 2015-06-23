В Армении открыли дело из-за акции протеста в столице

Дело открыто по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса (хулиганство, нарушение общественного порядка), сообщает Радио Азатутюн.

«22 июня, начиная с 19:30, долгое время группа лиц, организуя незаконный митинг, шествие, а затем и сидячую акцию протеста на проспекте Баграмяна в Ереване, препятствовала движению транспорта, конституционному праву граждан на свободное передвижение, нарушая покой, нарушая общественный порядок», – говорится в заявлении прокуратуры.

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В ведомстве отмечают, что дело направлено в Следственный комитет для проведения предварительного расследования.

По данным армянской Генпрокуратуры, следователи уже допросили 40 человек.

Как сообщал УНИАН, 23 июня армянские полицейские применили силу и водометы для разгона демонстрантов на проспекте Баграмяна в центре Еревана, которые пришли протестовать против повышения тарифов на электроэнергию в стране. Полиция после нескольких «знаков предупреждения» начала силой разгонять митингующих, которые ночью заняли улицу в армянской столице, что ведет к президентскому дворцу. По предварительным данным, в результате столкновений есть травмированные, сообщается о задержанных.