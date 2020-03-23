Власти Турции пригрозили производителям медицинских масок конфискацией фабрик

К такой мере власти прибегнут, если те до 20:00 сегодняшнего дня не начнут продавать государству эти средства индивидуальной защиты.

Власти Турции намерены конфисковать фабрики по производству медицинских масок, если те до 20:00 23 марта не начнут продавать государству эти средства индивидуальной защиты.

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Как сообщает агентство Bloomberg, в минувшее воскресенье полиция провела обыски на складах нескольких турецких производителей, которые делали запасы медицинских масок вместо того, чтобы их продавать, передает kommersant. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, по итогам операции производителям было предписано немедленно подписать договоры с Министерством здравоохранения.

На фоне эпидемии коронавируса турецкие власти уже закрыли более 165 тыс. компаний и производств. На карантине находятся почти 11 тыс. человек. Зараженных коронавирусом в стране, по данным Johns Hopkins University на утро понедельника, 1236 человек. Случаев смерти - 30. По данным Минздрава, в стране сделано более 20 300 тестов на заражение новым вирусом.