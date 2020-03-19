Власти Евросоюза попросили Netflix отключить HD на время пандемии

Чтобы сохранить доступ к интернету для всех, в ЕС призвали перейти на стандартное разрешение там, где HD-формат необязателен.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон попросил Netflix отключить трансляцию фильмов и сериалов в высоком разрешении.

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«Чтобы справиться с коронавирусом, мы остаемся дома. Удаленная работа и стриминговые сервисы помогают нам в этом, но инфраструктура может не выдержать. Чтобы сохранить доступ к интернету для всех, давайте перейдем на стандартное разрешение там, где HD-формат необязателен», - написал Бретон в Twitter.

Он сообщил, что провел переговоры с представителями и других стриминговых сервисов и технологических компаний. Глава Netflix отметил, что переговоры с властями ЕС на эту тему продолжатся, передает kommersant.

Пользователи Netflix платят больше, чтобы иметь возможность смотреть видео в высоком разрешении. Однако какова доля пользователей с тарифами, предусматривающими трансляцию видео в высоком разрешении, Netflix не раскрывает.