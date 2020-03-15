СМИ узнали о переезде королевы Елизаветы II из Букингемского дворца из-за коронавируса

Во дворце не было зафиксировано положительных тестов на COVID-19, но рисковать никто не хочет.

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за опасений распространения коронавируса.

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Как сообщает kommersant со ссылкой на The Sun, Ее величество была доставлена в Виндзорский замок. Королеву туда привезли в четверг, 12 марта. «У нее хорошее здоровье, но считалось, что лучше ее перевезти», - сообщил источник. «Дворец принимает постоянный поток посетителей, включая политиков и высокопоставленных лиц со всего мира», - пояснил он.

Букингемский дворец находится в центре Лондона, в нем работает большое количество людей, больше, чем в других имениях, поэтому он считается более опасным местом на фоне распространения коронавируса.

Источник отметил, что во дворце не было зафиксировано положительных тестов на COVID-19, но рисковать никто не хочет. 21 апреля Ее величеству исполнится 94 года.

На фоне распространения нового типа коронавируса COVID-19 США ввели запрет на въезд из Великобритании и Ирландии. Ранее аналогичный запрет был установлен для прибывающих из стран Евросоюза.