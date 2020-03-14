Венесуэла сообщила о двух случаях заражения коронавирусом

В южноамериканской стране опасаются быстрого распространения эпидемии.

В Венесуэле зафиксировали два случая заражения коронавирусом Covid-19, люди переживают из-за риска быстрого распространения вируса в стране.

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Об этом сообщает Reuters.

Зараженные вирусом люди, со слов вице-президента страны Делси Родригеса, вернулись домой после поездки в Испанию. Их поместили на карантин.

В своем обращении на телевидении президент страны Николас Мадуро сообщил о состоянии тревоги и призвал венесуэльцев предпринимать профилактические меры. Людей старше 65 лет призывают сидеть дома.

Также он порекомендовал гражданам носить медицинские маски. При этом сам он тоже был в ней. Он сообщил, что людей не будут пускать в общественный транспорт без них. В случае отсутствия масок в аптеках посоветовал делать их собственноручно.

Состояние в больницах плачевное: врачи отказываются выходить на работу, а финансов не хватает на обеспечение необходимым. Например, ведра из-под краски используют как туалеты, а хирургические перчатки врачи одевают повторно.

На этой неделе президент приостановил авиасообщение страны с Европой и Колумбией. Также сообщил об отмене публичных мероприятий. В пятницу, 13 марта, Родригес заявил, что школы будут закрыты с понедельника.