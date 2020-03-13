Глава МВД Австралии заразился коронавирусом
12:35, 13 марта 2020Мир
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Питера Даттона уже госпитализировали.
Иллюстрация \ REUTERS
Глава Министерства внутренних дел Австралии Питер Даттон сегодня в "Твиттере" сообщил, что заразился коронавирусом.
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Чиновник рассказал, что проснулся с температурой и болью в горле и сразу же обратился в департамент здравоохранения Квинсленда.
Ему сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат. Главу МВД госпитализировали.
По словам Даттона, он чувствует себя хорошо.
Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что у супруги премьера Канады подтвердили коронавирус. Канадский премьер Джастин Трюдо ранее самоизолировался в ожидании результатов теста жены на коронавирус, и теперь продолжит двухнедельный карантин.
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