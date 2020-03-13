цей матеріал доступний українською

Глава МВД Австралии заразился коронавирусом

12:35, 13 марта 2020
Мир
87 0
Иллюстрация \ REUTERS

Читайте такжеВ Тринидаде и Тобаго, Гане и Габоне зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

Чиновник рассказал, что проснулся с температурой и болью в горле и сразу же обратился в департамент здравоохранения Квинсленда.

Ему сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат. Главу МВД госпитализировали.

По словам Даттона, он чувствует себя хорошо.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что у супруги премьера Канады подтвердили коронавирус. Канадский премьер Джастин Трюдо ранее самоизолировался в ожидании результатов теста жены на коронавирус, и теперь продолжит двухнедельный карантин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter