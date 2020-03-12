На Кубе сообщили о первых трех случаях заражения коронавирусом

В больнице подтвердили, что у трех туристов положительный результат на коронавирус.

Власти Кубы подтвердили первые три случая заболевания коронавирусом в среду.

Читайте такжеВ Италии из-за коронавируса закроют магазины, бары и рестораны

Заявление прозвучало на фоне отсутствия в продаже защитных масок. Правительство призвало граждан делать свои собственные.

У четырех итальянских туристов, которые останавливались в общежитии в южном городе Тринидад после прибытия в аэропорт Гаваны в понедельник, были выявлены симптомы заболевания дыхательных путей. Во вторник их доставили в больницу, передает Reuters.

В среду в больнице подтвердили, что у трех туристов положительный результат на коронавирус. В настоящее время власти отслеживают тех, кто вступал в контакт с заразившимися, и проверяют их.

Количество заразившихся новым видом коронавируса превысило 121 тыс. человек, более 4 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года.